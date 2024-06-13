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В Казани летом 2025 года пройдут Юношеские исламские игры

Организация исламского сотрудничества поддерживает проведение соревнований

Рустам Минниханов

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Раис РТ Рустам Минниханов сообщил, что Юношеские исламские игры в Казани, которые пройдут в 2025 году соберут большое число участников из самых разных государств, пишет "Матч.ТВ".

13 июня в Казани комитет Государственной думы по физкультуре и спорту поддержал идею проведения в городе новых соревнований.

Минниханов рассказал, что такие игры нужны как для спортсменов, так и для России. Уже есть люди, которые готовы приехать на Юношеские исламские игры. Организация исламского сотрудничества поддерживает проведение соревнований.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня 2024 года.

Ранее мы писали о том, что тренер Гекдениз Карадениз ждет на открытии своей мечети в РТ Эрдогана.

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