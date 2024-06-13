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Тренер Гекдениз Карадениз ждет на открытии своей мечети в РТ Эрдогана

Мужчина возвел 2-минаретную мечеть

pixabay.com

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Тренер команды «Рубин-2» Гекдениз Карадениз ждет на открытии своей мечети в РТ турецкого президента Реджепа Эрдогана. Объект находится в д. Калинино.

Мужчина возвел 2-минаретную мечеть. Она сделана в татарском и османском стилях. В настоящее время на месте проводят смены детского лагеря, в котором юные граждане изучают ислам и активно проводят свое свободное время.

Официального открытия духовного места еще не было, пишет "КП-Казань".

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 13 июня ожидается +35 градусов и грозы.

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