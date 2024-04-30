Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани кондуктор избил пассажира около ТРК «Мега»

В Казани кондуктор избил пассажира около ТРК «Мега»

Екатерина Кузьминых

Подписаться в Telegram

В Казани на остановке около ТРК «Мега» кондуктор автобуса накинулась на одного пассажира. Об этом рассказали свидетели в местных телеграм-каналах.

Автор заявил, что сотрудник транспорта действовал довольно жестко. При этом ссора якобы возникла из-за того, что пассажир не оплатил проезд.

В комментариях местные жители предположили, что кондуктор - иностранный специалист. Все это не понравилось людям, которые попросили обратить внимание СК на произошедшее.

Ранее мы писали о том, что 13-летний ребенок на велосипеде попал под колеса «КАМАЗа» в Кукморе.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр предупреждает о похолодание до -1 градуса в Татарстане

Интересное в Казани

день назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

яйца клопов вонючки

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане трактор со сдвоенными колесами смял Сhevrolet Niva

Интересное в Казани

2 дня назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра

творческая виза в сша в Москве

Новости Татарстана

день назад

Причина километровых очередей на АЗС на трассе М12 Москва-Казань

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане появились 4 новых народных артиста

Новости Татарстана

23 часа назад

Бывшего настоятеля храма в Куюках задержали после пропажи 2 икон

Новости Татарстана

день назад

Зеленодолец выбросил из окна матрац и велотренажер с сушилкой

Новости Татарстана

день назад

Один футболист покинул ФК «КАМАЗ»
Новости Казани
28 минут назад

В Казани кондуктор избил пассажира около ТРК «Мега»

В Казани кондуктор избил пассажира около ТРК «Мега»

Новости Татарстана

2 часа назад

13-летний ребенок на велосипеде попал под колеса «КАМАЗа» в Кукморе

Новости Казани

16 часов назад

В Казани несуществующая фирма открыла набор на обучение регрессивному гипнозу

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани с 1 мая 2024 стартуют мастер-классы по переработке пластика

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане появились 4 новых народных артиста
Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в 7 раз выиграли чемпионат РФ
Новости Казани
48 минут назад

Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в 7 раз выиграли чемпионат РФ

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане овощи и колбасы подорожали на 5%

Новости Татарстана

18 часов назад

Гарик Харламов прибыл в Казань 28 апреля

Новости Татарстана

19 часов назад

В Лаишевском районе в ходе рейда поймали браконьера с запрещенкой
Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия
Интересное в Казани
6 дней назад

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия