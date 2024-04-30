В Казани кондуктор избил пассажира около ТРК «Мега»

В Казани на остановке около ТРК «Мега» кондуктор автобуса накинулась на одного пассажира. Об этом рассказали свидетели в местных телеграм-каналах.

Автор заявил, что сотрудник транспорта действовал довольно жестко. При этом ссора якобы возникла из-за того, что пассажир не оплатил проезд.

В комментариях местные жители предположили, что кондуктор - иностранный специалист. Все это не понравилось людям, которые попросили обратить внимание СК на произошедшее.

Ранее мы писали о том, что 13-летний ребенок на велосипеде попал под колеса «КАМАЗа» в Кукморе.