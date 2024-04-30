В Казани кондуктор избил пассажира около ТРК «Мега»
Екатерина Кузьминых
В Казани на остановке около ТРК «Мега» кондуктор автобуса накинулась на одного пассажира. Об этом рассказали свидетели в местных телеграм-каналах.
Автор заявил, что сотрудник транспорта действовал довольно жестко. При этом ссора якобы возникла из-за того, что пассажир не оплатил проезд.
В комментариях местные жители предположили, что кондуктор - иностранный специалист. Все это не понравилось людям, которые попросили обратить внимание СК на произошедшее.
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