В Казани Hyundai влетела в Гранту при повороте

На пр. Победы в Казани случилось ДТП с участием Hyundai и Гранты. По предварительным данным первое авто влетело в легковушку во время поворота.

По информации очевидцев, что причина аварии - превышение скорости со стороны иномарки.

Люди говорят, что водитель Гранты ехал на высокой скорости по автобусной полосе.

К счастью, потерпевших после дорожного происшествия нет, вот только транспорты оказались повреждены. На место аварии были вызваны сотрудники Госавтоинспекции, чтобы установить обстоятельства происшествия, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что аферисты от имени Центробанка украли у татарстанки 1 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок в мессенджере от неизвестных. Они рассказали, что для получения одного письма необходимо назвать код из сообщения. Женщина согласилась, она испугалась и оформила кредит.