Аферисты от имени Центробанка украли у татарстанки 1 млн рублей

В Нижнекамске у женщины обманом взяли миллион рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок в мессенджере от неизвестных. Они рассказали, что для получения одного письма необходимо назвать код из сообщения. Татарстанка согласилась.

После этого ей позвонили из "Центрального банка" и сообщили о том, что на ее имя хотят взять кредит. Женщина испугалась и оформила кредит, а после перевела их на «безопасные» счета. Местная жительница думала, что таким образом у нее получится аннулирует кредитные заявки злоумышленников.

Как итог, женщина потеряла больше 1 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что альметьевскую исправительную колонию №8 оштрафовали из-за травмированных зэков.

Кроме того, мы говорили, что в РТ Волынец предложила запретить пропаганду разводов и одиночества. Женщина уверена, что по этой причине, люди начали чаще разводиться, в стране снизилась рождаемость.