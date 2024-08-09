В Казани Hyundai на скорости сбил 40-летнего велокурьера

8 августа 2024 года, на пересечении улиц Туфана Миннуллина и Островского в городе автомобиль Hyundai сбил 40-летнего курьера, который был на велосипеде. Об этом рассказали в ГАИ по Республике Татарстан.

Второй участник движения был сбит машиной во время поворота. За рулем авто был 32-летний водитель. После дорожного происшествия велосипедист рухнул, его быстро доставили в больницу.

Правоохранители возбудили административное дело.

Ранее мы писали о том, что в Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает деньги. Как рассказали пострадавшие, они неоднократно обращались к даме за турами. Вот только в текущем году местная жительница, как говорят люди, обманула их.

Кроме того, мы говорили, что сын знаменитого бывшего хоккеиста казанского хоккейного клуба "Ак Барс" лежит в реанимации. Всё произошло 6 августа 2024 года, в Московской области.