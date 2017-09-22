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В Казани эвакуировали ТЦ "Мега"

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В Казани в ТЦ "Мега" эвакуировали посетителей, об этом сообщили очевидцы.

Администрация ТЦ обратилась к посетителям через громкоговорители.

- Внимание! Внимание! Передается важное сообщение для всех покупателей. По техническим причинам просим вас немедленно покинуть торговый центр, - говорится в сообщении.

Отметим, в Казани за последнюю неделю эвакуировали уже несколько торговых центров - в субботу эвакуировали посетителей девяти торговых центров и гостиниц из-за анонимных звонков о заложенных бомбах.

Официально данные эвакуации пока не комментируют, при этом подобные звонки об угрозе взрыва стали поступать по всей России.

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