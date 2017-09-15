СМИ: в Казани после звонков о минировании было эвакуировано 9 объектов

Сегодня в Казани после анонимных звонков о минировании эвакуировали посетителей девяти торговых центров и гостиниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

- Были эвакуированы посетители девяти объектов. На месте работают спецслужбы. Данные действия попадают под статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сказал источник.

Напомним, сегодня около 13 часов дня в соцсетях появились сообщения об эвакуации трех торговых центров - «Кольцо», «Южный», «Миллениум». Все объекты были оцеплены, на месте работали полицейские, кинологи, сотрудники МЧС, дежурили врачи.

Отметим, что анонимные звонки об угрозе взрыва стали поступать по всей России. В регионах не исключают, что телефонная атака проводилась из-за рубежа.