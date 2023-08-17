В Казани бывший храм у СИЗО-2 вернут РПЦ

В Адмиралтейской слободе Казани есть бывший храм на территории СИЗО-2, который планируют вернуть церкви. Об этом сообщила помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова.



СИЗО-2 находится в исторической части города, на улице Большой, 98. Он занимает как старинные церкви, так и современное здание, построенное в 1984 году. Бывший храм будет передан РПЦ, но судьба остальных зданий изолятора остается неопределенной.



Теперь придется ждать, по крайней мере, год, чтобы храм передали церкви.Напомним, после революции, в конце 1920-х годов, храм был закрыт и здесь был открыт военный клуб, а с 1936 года - пересыльная тюрьма НКВД. В последние полвека бывший храм функционирует как СИЗО № 2. В 1984 году рядом с ним было построено здание, похожее на «Матросскую тишину». В этом изоляторе отбывали наказание представители казанских преступных группировок и подозреваемые VIP-персоны. Интересно, что в «церковном» разделе изолятора есть молельные комнаты - православная и мусульманская.