Новости Казани
· Алина Алмакаева

В Казани бывший храм у СИЗО-2 вернут РПЦ

В Казани бывший храм у СИЗО-2 вернут РПЦ

tatmitropolia.ru

Подписаться в Telegram

В Адмиралтейской слободе Казани есть бывший храм на территории СИЗО-2, который планируют вернуть церкви. Об этом сообщила помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова.

СИЗО-2 находится в исторической части города, на улице Большой, 98. Он занимает как старинные церкви, так и современное здание, построенное в 1984 году. Бывший храм будет передан РПЦ, но судьба остальных зданий изолятора остается неопределенной.


Теперь придется ждать, по крайней мере, год, чтобы храм передали церкви.

Напомним, после революции, в конце 1920-х годов, храм был закрыт и здесь был открыт военный клуб, а с 1936 года - пересыльная тюрьма НКВД. В последние полвека бывший храм функционирует как СИЗО № 2. В 1984 году рядом с ним было построено здание, похожее на «Матросскую тишину». В этом изоляторе отбывали наказание представители казанских преступных группировок и подозреваемые VIP-персоны. Интересно, что в «церковном» разделе изолятора есть молельные комнаты - православная и мусульманская.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Стала известна полная программа фестиваля «Вкусная Казань» на 19-20 августа

Новости Казани

4 часа назад

В Казани построили школу на улице Рауиса Гареева

уничтожение насекомых оставить заявку

Новости Казани

4 часа назад

23- летник казанец задержан за распространение порнографии

Интересное в Казани

2 дня назад

Основано на реальных событиях: процедура, которая спасает казанцев от неожиданных проблем со здоровьем

жонглирование для детей обучение в Москве

Новости Татарстана

15 часов назад

Мухаметшин выразил соболезнования родным и ученикам академика Закиева

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстанцы стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления

Новости Татарстана

день назад

7,1 млн рублей выплатят оценщику долгостроев

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане построят ветропарк
Лонгриды
2 дня назад

«Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?

«Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?

Новости Казани

2 часа назад

УНИКС заключил контракт с бывшим баскетболистом НБА Гином

Новости Татарстана

14 часов назад

Китай планирует открыть прямые рейсы из Казани

Новости Татарстана

день назад

Умер заслуженный деятель наук РТ Мирфатых Закиев

Новости Казани

день назад

Рахимов пофилософствовал о своей отставке из «Рубина»
На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело
Новости Татарстана
2 дня назад

На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

«Рубин» выиграл самарские «Крылья Советов» 2:1

Новости Татарстана

2 дня назад

Баста и Полина Гагарина выступят перед елабужанами 19 августа

Новости Татарстана

2 дня назад

Татарстан вместе с Ульяновском будет субсидировать туристический рейс на "Метеорах"
Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году