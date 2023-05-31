В Казани будут судить педофила за изнасилование несовершеннолетней девочки

Житель Казани в суде ответит за изнасилование несовершеннолетней. 35-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку ровно 10 лет назад, в 2012 году.

Следователи установили, что на улице Лечебной, угрожая расправой, мужчина затащил школьницу в безлюдное место, изнасиловал и потом совершил иные действия сексуального характера. Он скрылся, ему долго удавалось оставаться на свободе.

Следователи вернулись к делу прошлых лет и нашли по биоматериалу преступника. Генетическая экспертиза, проведенная следствием, подтвердила причастность казанца к насилию.

Мужчина заключен под стражу, где и будет дожидаться приговора суда.