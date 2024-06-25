В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Серьезная авария случилась на перекрестке пр. Ибрагимова и ул. Волгоградская в Казани.

По предварительной информации, женщина-водитель не успела вовремя среагировать и сбила 12-летнего ребенка на самокате, она протащила потерпевшего через весь перекресток, пишет Татарстан 24.

Школьник был в сознании, но, по предварительным данным, получил серьезные травмы. На место аварии были вызваны скорая медицинская помощь и сотрудники полиции.

Сведения о здоровье мальчика уточняются, а обстоятельства случившегося расследуются.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске случилась аварии, с участием 2 машин марки «Лада». 77-летняя женщина, которая была за рулем «Лада Калина», выехала на встречку и столкнулась с «Ладой».

Кроме того, в Казани после аварии со столба упал фонарь и пробил стекло одного автомобиля.