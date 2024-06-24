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В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП

77-летняя женщина, которая была за рулем «Лада Калина», выехала на встречку

pixabay

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В Нижнекамске случилась аварии, с участием 2 машин марки «Лада». 77-летняя женщина, которая была за рулем «Лада Калина», выехала на встречку и столкнулась с «Ладой».

Как итог, в дорожном происшествии пострадали 2 водителя, их госпитализировали в медицинское учреждение. Кроме того, в больницу попал и 13-летний пассажир из второго авто, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани после ДТП со столба упал фонарь и пробил стекло автомобиля. Все случилось на проспекте Победы, когда оба автомобиля пытались заехать во двор. Известно, что все автомобилисты отрицали вину.

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