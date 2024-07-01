В Казани 6 июля проведут семейный фестиваль

В Казани 6 июля 2024 года, в парке имени Горького состоится «Большой семейный пикник».

Организаторы сообщили, что в этот день в городе пройдут мастер-классы, концерт, лектории, ярмарка, а также появится игровая зона. Вечером ожидается показ фильма под открытым небом. Глава исполнительного комитета города Рустем Гафаров подчеркнул, что такие события должны быть интересны и детям, и взрослым.

Фестиваль пройдет в период с 11:00 до 22:00.

"В парке будут работать фуд-корт и партнерские площадки от волонтеров-медиков и активистов «Движения первых». Атмосферу праздника создадут выступления диджеев, кавер-групп и детских творческих коллективов. Завершится вечер кинопоказом под открытым небом".

Ранее мы писали о том, что школьница из Казани набрала 398 баллов на ЕГЭ за 4 предмета. Будущая студентка сдавала русский язык, литературу, историю и английский язык.