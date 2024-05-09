В Казани 50-летнюю пенсионерку насиловали 5 часов

В Казани, по информации полиции, 50-летний мужчина насильно затащил пожилую женщину, которая гуляла во дворе, в свою квартиру и 5 часов насиловал ее.

Обессилевшая потерпевшая обратилась к правоохранителям после того, как вышла из квартиры агрессора. Мужчина заявил следователям, что пострадавшая якобы пришла к нему на добровольной основе.

Но версия фигуранта вызывает сомнения. Женщина рассказала, что ее жестоко изнасиловали, а после этого насильник просто «выдохся» и позволил ей уйти самой. По словам пенсионерки, она рада, что жива и вернулась домой.

Сейчас подозреваемого арестовали, ведется расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего, пишет Татарстан 24.