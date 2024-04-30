В Казани 30 апреля дама подожгла коврик, чтобы выманить любовницу с мужем

В Казани дама подожгла ковер в подъезде, чтобы заставить своего супруга впустить её в квартиру, когда он находился с любовницей.

Ночью, 30 апреля 2024 года, на улице Абсалямова женщина застала любимого с другой. Тогда-то она и решила напакостить и подожгла коврик перед дверью.

После этого женщина заявила, что мужчина также принялся часто поднимать на нее руку и теперь она планирует подать заявление о побоях.

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