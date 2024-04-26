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42-летняя нижнекамка осуждена на 8 лет за убийство сожителя

42-летняя нижнекамка осуждена на 8 лет за убийство сожителя

Екатерина Елисеева

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В Нижнекамске Татарстана 42-летнюю леди осудили за убийство сожителя. Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным уголовного дела, все случилось 13 октября прошлого года, в квартире на пр. Шинников. Во время конфликта, который произошел в состоянии алкогольного опьянения, фигурантка нанесла сожителю удар ножом в грудь. Как итог, возлюбленный умер на месте.

Дама признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы в ИК общего режима.

Ранее мы писали о том, что из окна казанской многоэтажки на Аделя Кутуя выпала 83-летняя пенсионерка.

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