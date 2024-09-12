В Казани 14 сентября пройдет выставка собак из приюта

14 сентября 2024 года, в гимназии №33 в региональной столице Республики Татарстан состоится выставка собак из приюта.

Известно, что само мероприятие пройдет в рамках благотворительности.

Всем желающим советом поможет кинолог. На месте также специалисты сделают сбор помощи организации. Об этом рассказали в телеграм-канале «Щенячий патруль».

Выставка начнется с 10:00 на улице Симонова, 17. Подробности по номеру: +7(950)163-33-07.

Ранее мы писали о том, что в Министерстве чрезвычайных ситуаций Татарстана призвали местных жителей и гостей региона воздержаться от купания.

По причине уменьшения светового дня вода не прогревается также, как и в летнее время. Об этом рассказала врио замруководителя ГУ МЧС РФ по Татарстана Регина Гаязова. Стало известно, сколько сейчас градусов в среднем составляет вода.