В Казани 14 сентября пройдет выставка собак из приюта
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14 сентября 2024 года, в гимназии №33 в региональной столице Республики Татарстан состоится выставка собак из приюта.
Известно, что само мероприятие пройдет в рамках благотворительности.
Всем желающим советом поможет кинолог. На месте также специалисты сделают сбор помощи организации. Об этом рассказали в телеграм-канале «Щенячий патруль».
Выставка начнется с 10:00 на улице Симонова, 17. Подробности по номеру: +7(950)163-33-07.
Ранее мы писали о том, что в Министерстве чрезвычайных ситуаций Татарстана призвали местных жителей и гостей региона воздержаться от купания.
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