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В Казани 12 июня горело Арское кладбище

В районе возгорания было сильное задымление

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В Казани 12 июня вечером произошел пожар на Арском кладбище. Об этом рассказал активист Тимур Ескараев в телеграм-канале.

Мужчина сообщил, что около могил бушевало пламя, вероятно это был поджог. К счастью, активисты быстро потушили огонь.

На видеозаписях, которые появились в сети можно увидеть, что на кладбище полыхали деревья и аллея. В районе возгорания было сильное задымление. Сейчас известно, что одно дерево полыхало около одной из могил, пишет Инказан.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 13 июня ожидается +35 градусов и грозы.

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