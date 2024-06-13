В Татарстане 13 июня ожидается +35 градусов и грозы

В Татарстане 13 июня прогнозируются грозы, град и ветер до 15-20 метров в секунду. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на синоптиков.

В сообщении сказано, что с 06.00 до 21.00 в республике и в столице ожидается непогода. При этом ожидается около 35 градусов.

Метеорологи просят водителей воздержаться от поездок и соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, владельцам маломерных судов не следует выходить на воду или, если выезд необходим, иметь при себе средства спасения.

Помимо этого, при появлении шквалистого ветра рекомендуется закрыть окна и убрать все вещи с подоконника, а также не стоять около деревьев и ветхих конструкций.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске водитель легковушки сбил 15-летнего подростка на самокате.