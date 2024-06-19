В Казань завезли 463 неизвестные овцы

Выяснилось, что в мечеть «Ризван» привезли 463 овцы непонятного происхождения. До проведения Курбан-байрама планировалось покупать исключительно местных животных, которые были выращены в Татарстане. Однако к мечети на ул. Мавлютова привезли других овец — у них отличалась шерсть.

Хазрат позвонил поставщику, который заявил, что животные прибыли из Елабужского и Альметьевского районов. Местные ветеринарные службы не подтвердили такую информацию.

На место 3 раза приезжали правоохранители, вызывались сотрудники федеральной службы безопасности. После допроса оказалось, что хозяин овец - Камиль Касымов — у мужчины имелось свое хозяйство, вот только 2,5 года назад он избавился от скота.

Специалисты считают, что животных где-то купили. Овцы якобы могут быть инфицированы, по этой причине в муниципалитете был объявлен карантин. В Альметьевском районе эксперты ввели ограничения на 3 недели, копытных изолировали, пишет Инказан.