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В ДТП с лосем в Татарстане пострадали 2 ребенка и 28-летняя женщина

К счастью, несовершеннолетние живы, так как они были в специальных удерживающих устройствах

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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На 141 км трассы Казань – Оренбург случилась авария, в которой пострадали 3 человека, в частности 2 детей.

По информации ГАИ Татарстана, водитель грузовика не соблюдал безопасную скорость и сбил лося, который внезапно оказался на проезжей части. После столкновения зверь отлетел на встречку, где другая машина Changan наехала на него и улетела в кювет.

Как итог, пострадали пассажиры Changan: 28-летняя беременная девушка и 2 детей 6 и 8 лет.

К счастью, несовершеннолетние живы, так как они были в специальных удерживающих устройствах.

Ранее мы писали о том, что в Казани медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане. По данным телеграм-канала shot, пилот проводил экскурсию для семьи из 3 человек. Было возбуждено дело.

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