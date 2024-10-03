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В аэропорту Казани сняты ограничения на перелеты

Теперь учреждение временно не принимает и не от...

Екатерина Елисеева

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В казанском аэропорту на время были введены ограничения на перелеты. Об этом рассказали в Росавиации.

Теперь учреждение временно не принимает и не отправляет самолеты.

По предварительной информации, режим «Ковер» специалисты ввели из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, пишет Baza.

Ограничения в аэропорту Казани сняты с 09:00.

Ранее мы писали о том, что правоохранители приехали к школе №39 в Казани из-за ученика с ножом.

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