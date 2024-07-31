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В 2 мужчин в селе Столбище ударила молния

39-летний и 52-летние казанцы шли под дождем

pixabay.com

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В 2 местных жителей в районе Казани ударила молния, они были доставлены в больницу с травмами.

Известно, что все случилось в с. Столбище Татарстана.

39-летний и 52-летние казанцы шли под дождем, когда совершенно внезапно в них попала молния. Потерпевших на карете скорой медицинской помощи забрали в местную клиническую больницу, пишет "Татар-информ".

Один получил ожоги ожоги 1-2 степени, а другой жалуется на онемение.

Ранее мы писали о том, что девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном. Рамиля Ибрагимова проснулась из-за резкой остановки. Внезапно вагон перевернулся....По стенам что-то текло, туристы стали переживать, что состав может взорваться. Жительнице Казани было страшно. Подробная история от лица пассажирки.

Кроме того, мы говорили, что дзюдоисты из Татарстана помогли людям выбраться из вагонов 29 июля 2024 года. 16-летний Арслан Гайнетдинов сообщил, что они не могли уйти с места и приняли решение помочь пассажирам выбраться из вагонов.

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