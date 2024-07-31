Девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном

Женщина из региональной столицы Татарстана хотела в свозить на юг своих родителей и 5-летнего сына, однако одно ДТП все изменило.

Рамиля Ибрагимова проснулась из-за резкой остановки. Внезапно вагон перевернулся. С полок стали падать вещи, люди начали паниковать. Одну пассажирку быстро придавило вагоном, а другая искала свою дочь. Через некоторое время на место прибыли спасатели, которые выбили окно и принялись доставать людей из ловушки.

По стенам что-то текло, туристы стали переживать, что состав может взорваться. Жительнице Казани было страшно, но к счастью, она выбралась, у нее были только ушибы. Сперва ее семью и других людей разместили в кинотеатре, затем неравнодушная женщина пригласила некоторых к себе. Примерно в полночь татарстанцы сели в другой поезд, в настоящее время они еду на юг. Теперь Рамиля боится перемещаться на поезде, пишет Mash Iptash.