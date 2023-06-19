Узнают о проблемах и услышат ответы на вопросы: в Казани проведут круглый стол для предпринимателей

В Казани 21 июня пройдет круглый стол для предпринимателей

В Казани 21 июня в 13 часов будет проведен круглый стол на тему "Международные маркетплейсы: новые возможности экспортной интернет-торговли". Организатором будет Центр поддержки экспорта подведомственного Министерству экономики Республики Татарстан Фонда поддержки предпринимательства.

Участники круглого стола узнают, какие проблемы возникают при выходе на международный рынок e-Commerce, о так, как проходить регистрацию аккаунта на иностранном маркетплейсе, а также смогут получить ответы на вопросы о том, зачем нужна аналитика рынка, комплаенс, для чего регистрировать торговую марку и как работает международная логистика.

Помимо этого, предприниматели поделятся своим опытом и обсудят, какие существуют пути решения проблем. В круглом столе могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые были зарегистрированы на территории РТ.