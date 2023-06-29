Увеличат МРОТ: в Татарстане с 1 июля 2023 года вырастут зарплаты

С 1 июля 2023 года в Казани вырастут зарплаты из-за роста МРОТ

В Казани в скором времени ожидается повышение заработной платы. Напомним, что с 1 июля 2023 года будет объявлен новый МРОТ, что скажется не только на бюджетной сфере, но и на тех работниках, которые получают минимальный оклад, так как теперь работодатель должен будет поднять зарплату в соответствии с ее новым минимальным размером. Помимо этого, от МРОТ также зависит размер декретных, больничных и командировочных, которые получает сотрудник.

На сегодняшний день общероссийский МРОТ составляет 16 242 рубля, а по Татарстану - 19 545 рублей. Напомним, что ранее глава Казань Ильсур Метшин сообщал, что средний размер заработной платы в столице республики равен 53 780 рублям.