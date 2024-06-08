Утверждены новые перекрытия дорог в Московском районе Казани

Из-за ремонта теплопровода в Московском районе появятся ограничения движения в следующих местах:

С 25 июня по 20 сентября частично отгородят пешеходную дорогу по ул. Гагарина до ул. Восстания и рядом со зданием 83а по ул. Васильченко

С 5 по 16 июля полностью закроют автомобильную дорогу и часть тротуара на перекрёстке ул. Гагарина и ул. Васильченко

С 10 июля по 20 сентября полностью закроют от машин и людей дорогу от дома 33 до дома 83а по ул. Восстания

Ранее мы писали, что в некоторых районах Татарстана ввели ограничения на пребывания в лесах из-за обработки участков от вредителей и паразитов