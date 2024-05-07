Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

УНИКС выиграл у «Локомотива-Кубани» в полуфинальной серии Единой лиги

Подписаться в Telegram

На арене стартовала серия полуфинала плей-офф между прошлогодними участниками финала чемпионата. Казанский УНИКС, текущий обладатель титула и победитель регулярного сезона 2023/24, в первой игре серии смог одержать победу над краснодарским Локомотивом-Кубанью со счетом 78:75. УНИКС, под руководством Велимира Перасовича, уверенно начал матч и быстро вышел в лидирующую позицию.

Хотя "железнодорожники" в середине игры смогли сократить отставание благодаря техническому фолу игрока УНИКСа, но в конечном итоге победа осталась за казанской командой. В следующем матче в серии встретятся "Зенит" и ЦСКА, после того как столичные армейцы одержали победу в первой встрече в Питере.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Казани

день назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

стоимость уничтожения тараканов

Новости Татарстана

день назад

Жительница Нижнекамска отправилась на шоу «Поле чудес»

Новости Казани

день назад

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой

дизайн салона красоты маленькой площади в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Транспортная прокуратура проверит условия эксплуатации сломавшегося «Метеора»

Новости Казани

день назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба

Новости Татарстана

день назад

В РТ новая неделя начнется с дождей и сильного ветра
Новости Татарстана
час назад

В РТ местами прогнозируются заморозки

В РТ местами прогнозируются заморозки

Новости Татарстана

45 минут назад

Ремонт дорог в Иннополисе обойдётся почти 28 млн рублей

Новости Казани

час назад

УНИКС выиграл у «Локомотива-Кубани» в полуфинальной серии Единой лиги

Новости Казани

15 часов назад

Лукман, Святослав и Теона: стало известно, как казанцы решили назвать новорожденных

Новости Татарстана

15 часов назад

В РТ началась короткая рабочая неделя
«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая
Лонгриды
2 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Казани

16 часов назад

В Казани может появиться арт-пространство

Новости Татарстана

16 часов назад

В РТ сельхозотрасли не хватает тысячи рабочих

Новости Татарстана

16 часов назад

Реконструкцию Горьковское шоссе планируют завершить в конце года
Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
Интересное в Казани
5 дней назад

Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
3 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года