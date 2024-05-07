УНИКС выиграл у «Локомотива-Кубани» в полуфинальной серии Единой лиги

На арене стартовала серия полуфинала плей-офф между прошлогодними участниками финала чемпионата. Казанский УНИКС, текущий обладатель титула и победитель регулярного сезона 2023/24, в первой игре серии смог одержать победу над краснодарским Локомотивом-Кубанью со счетом 78:75. УНИКС, под руководством Велимира Перасовича, уверенно начал матч и быстро вышел в лидирующую позицию.

Хотя "железнодорожники" в середине игры смогли сократить отставание благодаря техническому фолу игрока УНИКСа, но в конечном итоге победа осталась за казанской командой. В следующем матче в серии встретятся "Зенит" и ЦСКА, после того как столичные армейцы одержали победу в первой встрече в Питере.