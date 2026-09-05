Компьютеры и смартфоны подорожали до 20% из-за дефицита чипов

Мировые цены на компьютеры, смартфоны и игровые приставки выросли до 20%. Причиной стал дефицит чипов памяти, который спровоцировала индустрия искусственного интеллекта, выяснили эксперты, опрошенные Financial Times.

По данным издания, заводы переориентировались на выпуск дорогих компонентов для ИИ. Из-за этого мощностей для производства обычных чипов в нужных объемах больше не хватает.

Как предполагается, дефицит сохранится до 2027 года. На этом фоне компании уже переделывают свои устройства, чтобы снизить потребление памяти.