Компьютеры и смартфоны подорожали до 20% из-за дефицита чипов
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Мировые цены на компьютеры, смартфоны и игровые приставки выросли до 20%. Причиной стал дефицит чипов памяти, который спровоцировала индустрия искусственного интеллекта, выяснили эксперты, опрошенные Financial Times.
По данным издания, заводы переориентировались на выпуск дорогих компонентов для ИИ. Из-за этого мощностей для производства обычных чипов в нужных объемах больше не хватает.
Как предполагается, дефицит сохранится до 2027 года. На этом фоне компании уже переделывают свои устройства, чтобы снизить потребление памяти.
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