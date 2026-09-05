Экономика

Компьютеры и смартфоны подорожали до 20% из-за дефицита чипов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Компьютеры, смартфоны и игровые приставки подор...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Мировые цены на компьютеры, смартфоны и игровые приставки выросли до 20%. Причиной стал дефицит чипов памяти, который спровоцировала индустрия искусственного интеллекта, выяснили эксперты, опрошенные Financial Times.

По данным издания, заводы переориентировались на выпуск дорогих компонентов для ИИ. Из-за этого мощностей для производства обычных чипов в нужных объемах больше не хватает.

Как предполагается, дефицит сохранится до 2027 года. На этом фоне компании уже переделывают свои устройства, чтобы снизить потребление памяти.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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