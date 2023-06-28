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· Полина Модестова

Умерла уже в больнице: мужчина в Казани убил жену и попытался покончить с собой

Житель Казани убил жену и попытался покончить с собой
Умерла уже в больнице: мужчина в Казани убил жену и попытался покончить с собой

Яна Лаушкина

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В Казани 32-летний житель поселка Кульсеитово обвиняется в убийстве жены, о чем сообщили в следственном комитете Татарстана.

В ведомстве отметили, что мужчина был заключен под стражу и находится в камере СИЗО. Сейчас ведутся работу по установлению всех обстоятельств происшествия.

Следствие полагает, что пара, находясь дома, сильно поссорилась на бытовой почве. Обвиняемый схватил нож и ударил им в живот 30-летнюю жену. В результате ей были получены серьезные травмы, от которых уже в больнице женщина скончалась.

Мужчина после нападения на жену попытался покончить с собой, однако его госпитализировали и медикам удалось оказать необходимую помощь, в результате чего мужчину спасли.

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