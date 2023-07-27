Учли все пожелания местных жителей: уже осенью в Казани завершится реконструкция сада Рыбака

Реконструкцию сада Рыбака в Казани закончат к осени 2023 года

Благоустройство второй очереди сада Рыбака в Кировском районе Казани подойдет к концу к осени 2023 года. На данный момент работы выполнены на 57%.

Первую часть сада открыли в сентябре 2022 года. В парке в сторону улицы Кызыл Армейской была обустроена тематическая детская площадка, обновлены дорожные покрытия. Здесь также установили новое освещение и подключили видеонаблюдение.

Ранее местные жаловались, что весной и осенью на площадке скапливается вода. В связи с этим ее уровень был поднят. Подняли и пешеходные дорожки, сделав это без вреда для озеленения.

Основные работы проводятся в этом году. Вторая очередь благоустройства затрагивает 2 из 2,4 га сада. Здесь будет установлено новое освещение, проведут дополнительное озеленение, установят скамейки, обновят входную группу. Вдоль сада будут установлены спортивные площадки с футбольным полем, волейбольно-баскетбольной площадкой, теннисным кортом и зоной с тренажерами. Здесь также обустраивают зону для танцев, где свои занятия смогут проводить «Жизнелюбы».

На протяжении многих лет в парке не работал фонтан, который всегда был центральной точкой парка. Сейчас здесь проводятся работы, чтобы он вновь радовал всех.