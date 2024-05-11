Участник «Казанского марафона» сделал предложение девушке

Первый день 10-го юбилейного «казанского марафона» запомнился особым событием - один из участников забега сделал предложение своей возлюбленной прямо после финиша.

Молодые стояли на пьедестале с призерами. Молодой человек, опустившись на одно колено, дарил своей избраннице кольцо, а та счастливо принимала его предложение. Организаторы марафона отметили, что такие романтические моменты становятся уже традицией события, так как год назад на финише уже происходило подобное проявление любви.