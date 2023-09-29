Участие бесплатное: в Казани стартует новый образовательный проект «Как стать ученым?»

В Казани 5 октября стартует новый образовательный проект «Как стать ученым?»

В Присутственных местах Казанского Кремя 5 октября проведут лекцию на тему «Наномир: путешествие в глубины материи», которая откроет цикл встреч нового проекта «Как стать ученым?».

Спикером на первом мероприятии будет кандидат физико-математических наук, доцент кафедры квантовой электроники и спектроскопии института физики КФУ Егор Алакшин. Присутствующие узнают о достижениях науки и техники в области нанотехнологий, а также познакомятся с принципами работы с наноструктурами и наноустройства.

Встреча начнется в 16:00. Всех желающих будут ждать в Присутственных местах. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.