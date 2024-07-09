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У краснокнижных гуанако в зоопарке Казани 26 июня родился детеныш

Известно, что это девочка

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В зооботаническом саду в Казани родился малыш у пары гуанако — потомки ламы. Об этом рассказали в телеграм-канале учреждения.

Известно, что это девочка.

Зверек появился в этом мире 26 июня 2024 года, и до 9 месяцев его будет кормить мать. Но уже сейчас сотрудники зоопарка заметили, что девочка начинает понемногу есть траву, листья и ветки.

В учреждении подчеркнули, что эти животные занесены в Международную Красную книгу.

Ранее мы писали о том, что 6-й гастрофестиваль «Вкусная Казань» состоится с 13 по 14 июля 2024 года, около Центра семьи «Казан» с 11:00 до 21:00.

На месте появятся 50 павильонов и фуд-зона. Для людей организаторы организуют место отдыха, они поставят больше 50 кресел-мешков и не меньше 25 деревянных шезлонгов.

Кроме того, в детском оздоровительном лагере «Дзержинец» прошел всероссийский фестиваль «Игры большой страны».

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