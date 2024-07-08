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С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

На месте появятся 50 павильонов и фуд-зона

Яндекс.Карты/Pannet

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6-й гастрофестиваль «Вкусная Казань» состоится с 13 по 14 июля 2024 года, около Центра семьи «Казан» с 11:00 до 21:00.

На самом мероприятии ожидаются: амбассадор «МахеевЪ», шеф-повар и телеведущий Григорий Мосин, шеф-повар ресторана «Парк культуры» Глеб Левицкий, бренд-шеф ресторана WAY Александр Косов и еще один шеф-повар Айдар Абдуллин. Кроме того, на фестиваль придут игроки ФК «Рубин» и звезды местной эстрады Айрат Сафин и DJ Радик.

На месте появятся 50 павильонов и фуд-зона. Для людей организаторы организуют место отдыха, они поставят больше 50 кресел-мешков и не меньше 25 деревянных шезлонгов.

Ранее мы писали о том, что в детском оздоровительном лагере «Дзержинец» прошел всероссийский фестиваль «Игры большой страны». На него приехали более 300 юношей и девушек из 11 регионов России.

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