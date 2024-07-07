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В Татарстане провели «Игры большой страны»

В детском оздоровительном лагере «Дзержинец» прошли всероссийский фестиваль «Игры большой страны».

Минмолодёжи РТ

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В детском оздоровительном лагере «Дзержинец» прошли всероссийский фестиваль «Игры большой страны». На него приехали более 300 юношей и девушек из 11 регионов России.

Подростки представили свои родные регионы через призму национальной культуры, а также познакомились поближе с культурой Татарстана: попробовали национальные блюда, поучаствовали в мастер-классах по ремёслам, а также попробовали себя в традиционных татарских соревнованиях.

Ранее мы писали, что синоптики предсказывают ухудшение погодных условий в Татарстане 8 июля, жителям республики стоит ожидать ветра и гроз

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