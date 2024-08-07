Во время крушения поезда 3 студента КГЭУ помогали людям

3 бойцов студенческого отряда проводников «Energy» из Казанского государственного энергетического университета, которые оказывали помощь пассажирам поезда рейса Казань-Адлер, который не так давно сошел с рельсов, вернулись в Казань, пишет издание «Татар-информ».

Напомним, все случилось 29 июля 2024 года. Студенты Рузиля Ахмадиева, Рамир Мустафин и Анастасия Захарова трудились в поезде проводниками. Когда случилась авария, они вместе со спасателями помогали людям.

Вечером в этот же день проводникам приобрели билеты домой за счет компании, и Рузиля вернулась обратно в региональную столицу Татарстана, а Рамир и Анастасия продолжили ехать дальше. К счастью, они спокойно добрались до Адлера и уже 3 августа вернулись в город.

Ранее мы писали о том, что умер 43-летний водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер.