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Студентов КАИ с 7 по 27 октября выселят из общежитий из-за саммита БРИКС

Где именно будут проживать ученики — неизвестно

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Студентов Казанского национального исследовательского технического университета выселяют из общежитий. Причина - проведение саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года.

Как рассказали сами студентов, несколько строений просят освободить с 7 по 27 октября 2024 года. В самом вузе пока ничего не рассказали, пишет Inkazan.

Где именно будут проживать ученики — неизвестно. Однако в случае с Казанским федеральным университетом студентов хотя бы предупредили заранее и перевели на дистанционный формат обучения.

По информации на сайте технического вуза, у учреждения 8 общежитий: 2 на ул. Большая Красная и Товарищеская и по 1 на ул. Кирпичникова, Четаева, Короленко и Ершова. Всего они могут вместить 3 883 человека.

Ранее мы писали о том, что к саммиту БРИКС в Казани подсветят 288 объектов. В Казани главе города Ильсуру Метшину показали 3 варианта подсветки строений.

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