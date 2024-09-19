Раздали 2 млн порций еды. «Приют человека» в Казани отметил свое 6-летие

В региональной столице Татарстана отметили свой день рождения. Проекту «Приют человека» исполнилось 6 лет. За все это время специалисты раздали больше 2,25 млн порций еды. На мероприятии организаторы подвели результаты деятельности благотворительной организации. Кроме того, уже больше 62 тыс. получили ночлег, более 40 тыс. человек смогли помыться в бане, посетить прачечную и парикмахерскую. Помимо этого, эксперты 10 тысяч раз помогли нуждающимся трудоустроиться, пишет progorodchelny.

Как рассказал директор приюта, за 6 лет работы медсопровождение получили 1742 человека, от самых различных зависимостей излечились 715 человек, за консультациями обратились 1550 человек. Также, было выдано около 11 тыс. комплектов одежды и 19 тыс. продуктов.

Ранее мы писали о том, что уже с 5 по 10 октября в домах Татарстана начнется сезон отопления.