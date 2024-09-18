Суд в Казани арестовал 4 женщин за возможное участие в террористической группе

38-летняя Л. Садыкова, 37-летняя Р. Ваисова, 37-летняя А. Хайруллина и 25-летняя А. Валиахметова подозреваются в том, что они принимали участие в запрещённой в РФ террористичекой группе Хизб ут-Тахрир аль Ислами*.

По информации следствия, Рания дала разрешение в региональной столице на встречи в своей квартире, среди них были и задержанные дамы. Помимо этого, во время обысков у всех женщин были обнаружены источники и различные материалы из террористической сферы. Организатор возможно - Альбина Валиахметова.

Сотрудник УФСБ РФ по Татарстану сообщил, что фигуранток следует отправить под стражу, потому что они могут улететь за границу. Суд отправил девушек в следственный изолятор до 16 ноября текущего года, пишет "Коммерсантъ".

* — террористическая организация, которая запрещена на территории России.

Ранее мы писали о том, что в Казани девушка упала под поезд на станции метро "Проспект Победы".