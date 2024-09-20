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Казанский парашютист сделал предложение Бузовой на высоте 2000 метров

Неизвестно, увидела ли это видео Бузова

Ольга Бузова/ТГ

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В телеграм-канале "Казань на максималках" появилась информация о том, что парашютист из Казани сделал предложение руки и сердца певице Ольге Бузовой на высоте 2000 м.

Парень взобрался на воздушный шар и попросил артистку стать его женой. После этого он прыгнул с парашютом и посвятил свой прыжок Ольге.

Неизвестно, увидела ли это видео Бузова и ответил ли она на предложение.

Ранее мы писали о том, что минспорта РТ Владимир Леонов сообщил, что до конца 2024 года следует найти инвестора для школы фигурного катания А. Загитовой.

Как рассказал чиновник, цена проекта - около сотен млн рублей. Министр подчеркнул, что власти уже сделали проект строения. Сейчас идет поиск инвестора. Напомним, что о будущем возведении школы олимпийской чемпионки стало известно еще летом минувшего года. Об этом спортсменка договорилась с раисом РТ Рустамом Миннихановым.

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