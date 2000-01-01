RefettoriO — это знак качества и стабильности. Европейские блюда с итальянскими акцентами. Здесь радуют гостей самой традиционной пиццей на тонком тесте с 2008 года и праздничной атмосферой Италии в новом событийном гастробаре с 2023 года. Приходи и почувствуй Италию на вкус.