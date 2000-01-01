КАЗАНСКИЕ веранды 2024
Топ мест для незабываемых летних вечеров

Редакция PROKAZAN собрала самый актуальный список летних веранд Казани 2024 года

И пусть это лето будет самым лучшим...

RefettoriO — это знак качества и стабильности. Европейские блюда с итальянскими акцентами. Здесь радуют гостей самой традиционной пиццей на тонком тесте с 2008 года и праздничной атмосферой Италии в новом событийном гастробаре с 2023 года. Приходи и почувствуй Италию на вкус.
Чистопольская, 3
Что попробовать?
  • Куриная грудка пепероната — 650 р.
  • Фетучини с курицей и грибами — 510 р.
  • Пицца Маргарита — 670 р.
Уникальное заведение, которое переносит каждого гостя в сердце старой Праги, благодаря своему колориту, аутентичным деталям и приятным звукам настоящего рояля.
Одним из особых мест этого ресторана является его летняя веранда, которая становится прекрасным местом для романтических ужинов, встреч с друзьями или семейных посиделок в теплые дни.
пр-т Ибрагимова, 89а
Что попробовать?
  • Чешский суп-гуляш с маралом в хлебном горшочке
  • Домашний хумус с карамелизованной тыквой
  • Мидии в соусе дроблю
  • Тибон стейк сухого вызрева

Редакция PROKAZAN желает вам веселого настроения!