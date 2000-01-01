Редакция PROKAZAN собрала самый актуальный список летних веранд Казани 2024 года
И пусть это лето будет самым лучшим...
RefettoriO — это знак качества и стабильности. Европейские блюда с итальянскими акцентами. Здесь радуют гостей самой традиционной пиццей на тонком тесте с 2008 года и праздничной атмосферой Италии в новом событийном гастробаре с 2023 года. Приходи и почувствуй Италию на вкус.
Уникальное заведение, которое переносит каждого гостя в сердце старой Праги, благодаря своему колориту, аутентичным деталям и приятным звукам настоящего рояля. Одним из особых мест этого ресторана является его летняя веранда, которая становится прекрасным местом для романтических ужинов, встреч с друзьями или семейных посиделок в теплые дни.