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В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Отметим, что всего в региональной столице Татар...

Яндекс.Карты/Александр Симаков

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В Казани 18 сентября 2024 года, был эвакуирован ТЦ «Кольцо», пишет Inkazan.

Причина вывода людей пока неизвестна. Вчера главный вход в здание со стороны ул. Пушкина было перекрыто спецлентой, а всех гостей и работников «Кольца» эвакуировали. Внутри находились сотрудники полиции, в том числе, кинологи, а возле гостиницы «Татарстан» была машина скорой медицинской помощи.

Отметим, что всего в региональной столице Татарстана в текущем году эвакуировали сразу несколько ТЦ. Так, на минувшей неделе посетителей вывели из торгового центра «Олимп» из-за задымления в строении. Чаще всего эвакуировали торговый центр «Мега».

Ранее мы писали о том, что 2 казанские станции метро возобновили свою работу после чрезвычайного происшествия. Напомним, 18 сентября 2024 года, были закрыты в ходе проверок из-за смерти женщины на рельсах.

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