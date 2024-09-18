Осенний Open Space Market объявил программу маркета

Осенний Open Space Market пройдет 21 и 22 сентября на подземной и наземной парковке комьюнити-центра «АРТ» на Ершова, 62. Время работы — с 11:00 до 20:00 каждый день. В программе — 250 участников дизайнерского маркета, фуд-корт во дворе, фотозоны, лекции, мастер-классы, музыка от «Соли», игротеки от «Баклажана» и MazaPark, чилл-зона от «Авторов» и другое.

В этот раз маркет на маркете будут бижутерия и другие аксессуары из виниловых пластинок от IsVinyl, украшения из стекла от ilhamilove, украшения с живописью на серебре от DunDesign, одежда из вторсырья от ‘RISHI, растения в горшках от «Природы», сумки от Aigel Salakh, винил от «О! Винил», современные кокошники от «КоКо», амуниция для собак от «Волка», линогравюра от Masha SadMe Art, книжки от «Смены», одежда от «Платформы» и многое другое.

На фуд-корте в этот раз будут бургеры от кафе «Утро», хот-доги от «Фермерского Гриля», роллы в стакане Bento_rollena_kzn, веганская еда от «Плодов», безалкогольное вино от бара «На бокальчик», удмуртские пряники, выдержанные сыры от «Деревенских историй» и не только.

Программа лектория:

21 сентября

12:30–13:30 — «Арт-менеджмент и галерейный бизнес», спикер Закируллина Альбина, директор и куратор ES Gallery Studios

13:30–14:30 — «Комьюнити-центр “АРТ” — новое место твоих интересов», спикеры руководитель проекта и эксперт РГУД «АРТ Центр» Клара Ритман и менеджер проекта Ильдар Кабиров

15:00–16:00 — «Доброе утро. Как меняется культура завтраков вне дома», спикер Дамир Газизов, основатель кафе «Утро», совладелец баров «Море» и «Зеро» и этнобистро «Сказки о Солнце»

16:30–17:30 — «Reels, Tik Tok, Shorts: 5 способов продвижения через видеоконтент», спикер Хабибуллина Назлыгюль, креатор, рилсмейкер, сценарист вирусных роликов, актриса

18:00–19:00 — «Как каждодневное, систематическое расширение насмотренности за искусством в мире помогает создавать уникальный продукт? Как эстетика, визуал, “сочетание несочетаемого” могут стать основным фундаментом для развития бизнеса?», спикер Виктория Татьянчикова, основатель кейтеринга «Искусство есть!»

22 сентября

12:30–13:30 — «Презентация концепции будущего ДК Химиков», спикер Бугрова Кадрия, руководитель арт-резиденции RE'ACTOR

13:30–14:30 — «Перфекционизм: совершенство в несовершенном», спикер Красильникова Анна Михайловна, клинический психолог РКПБ им. В.М. Бехтерева, АСТ-терапевт

15:00–16:00 — «Как сделать трендовые снимки на айфон», спикер Николаева Ираида, фотограф

16:30–17:30 — «Я работаю в креативной индустрии, что делать? Гранты, Open Call‘ы и другие возможности развития», спикер Мария Квад, куратор, арт-менеджер (куратор озера Кабан, ex менеджер галерей Aspan Gallery (Алматы), Belova Art Gallery (Казань), Atoll.art project (Нью-Йорк)

18:00–19:00 — «Чтение по любви», спикер Зарема Цакхар, филолог, преподаватель, организатор книжного клуба, автор спектакля и перформансов

Программа мастер-классов:

21 сентября

12:00–14:00 — мастер-класс по созданию изделия из глины от гончарной студии VESNA

14:00–16:00 — мастер-класс по рисованию картины на холсте от «АРТ Центра»

16:30–18:30 — мастер-класс по кастомизации шопперов от «АРТ Центра»

18:30–19:30 — Convivial English club х Open Space Market от Алина Хасбутдинова, создателя английского разговорного клуба Convivial English club

22 сентября

12:00–13:00 — мастер-класс для детей с открытками и лекция-игра «Как сделать ребенка счастливым?» от детского сада Sunschool

13:00–14:00 — практический мастер-класс «Наследники Д'Артаньяна или почему фехтование меняет современных подростков?» от школы Unischool

13:00–14:00 — мастер-класс «Вторая жизнь использованных пластиковых бутылок: креативные идеи и экологические решения в CONCEPT украшениях» от дизайнера Евгении Феклиной

14:00–16:00 — мастер-класс «Тыквенный питомец» от хобби-школа по флористике HELLO-FLOWER!

16:30–17:30 — мастер-класс для детей «Dress Up: Exploring Fashion!» от преподавателя английского Дианы Бикташевой

18:00–19:00 — мастер-класс по изготовлению медовых свечей с травами от арт-учитель в мультилингвальной школе BC Academy и архитектора Гараевой Лиры

Вход на лекции свободный, на мастер-классы — по регистрации, она появится позже в соцсетях Open Space Market.