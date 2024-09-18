Парень избил жену и с травматом вырвал ее у скорой во дворе на Павлюхина

Молодой человек с травматическим пистолетом вырвал свою супругу у бригады скорой медицинской помощи во дворе на улице Павлюхина в Казани. Известно, что сам муж ее и избил.

Жена пригласила возлюбленного на годовщину своих родителей — 25 лет. Сперва все шло хорошо, однако внезапно молодые люди поругались и вышли на улицу. Через некоторое время мужчина стал таскать супругу за волосу и избивать по разным частям тела. Обеспокоенные родители вызвали скорую помощь, однако агрессор принялся угрожать врачам оружием. Как итог, бригада вернула потерпевшую. Позже на застолье прибыли сотрудники полиции, однако мужчина ничего не получил, так как никаких претензий у гостей не было, пишет mash iptash.

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