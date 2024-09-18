Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Парень избил жену и с травматом вырвал ее у скорой во дворе на Павлюхина

Жена пригласила возлюбленного на годовщину свои...

Mash Iptash

Подписаться в Telegram

Молодой человек с травматическим пистолетом вырвал свою супругу у бригады скорой медицинской помощи во дворе на улице Павлюхина в Казани. Известно, что сам муж ее и избил.

Жена пригласила возлюбленного на годовщину своих родителей — 25 лет. Сперва все шло хорошо, однако внезапно молодые люди поругались и вышли на улицу. Через некоторое время мужчина стал таскать супругу за волосу и избивать по разным частям тела. Обеспокоенные родители вызвали скорую помощь, однако агрессор принялся угрожать врачам оружием. Как итог, бригада вернула потерпевшую. Позже на застолье прибыли сотрудники полиции, однако мужчина ничего не получил, так как никаких претензий у гостей не было, пишет mash iptash.

Ранее мы писали о том, что елабужанин толкнул нового друга на забор кладбища и оставил умирать. Сергей ушёл, когда приятель ещё был в сознании и кричал.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Последние мгновения жизни водителя и пассажира авто в РТ попали на видео

Важное в РТ

46 минут назад

Сбер в Татарстане профинансирует строительство нового ЖК

обработка от тараканов дезцентр

Новости Татарстана

20 часов назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

срочный ремонт замка входной двери в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Алины Загитовой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 16 сентября задержали чиновника из Тукаевского района

Новости Казани

день назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Татарстана

день назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах
Новости Татарстана
4 часа назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Казани

51 минуту назад

В Казани девушка упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Новости России

день назад

Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

Новости Татарстана

2 часа назад

Госслужащим в Татарстане повысят зарплату с 1 января

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане женщины живут дольше мужчин на 7 лет
Парень избил жену и с травматом вырвал ее у ско...
Новости Татарстана
час назад

Парень избил жену и с травматом вырвал ее у скорой во дворе на Павлюхина

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане прогнозируют резкое похолодание и заморозки ночью

Новости Казани

18 часов назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты

Новости Татарстана

20 часов назад

Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Государственного совета РТ
В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16
Новости России
6 дней назад

В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16
Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на самми...
Новости Казани
3 часа назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре