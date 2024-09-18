К саммиту БРИКС в Казани подсветят 288 обектов

В Казани главе города Ильсуру Метшину показали 3 варианта подсветки строений.

Мэр увидел остановочный пункт около парка имени Горького, ратушу, сад Фукса и набережную. Всего подсветка появится у 288 объектов.

Ильсур Метшин планировал сделать как можно больше светлых мест к приезду участников саммита, который пройдет в Казани уже с 22 по 24 октября 2024 года. Мэр отметил, что гости уедут, а вот благоустроенные места останутся с местными жителями.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Армении примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани уже совсем скоро - с 22 по 24 октября текущего года.

Об этом глава другого государства сообщил на местном саммите в Ереване. Никола Пашинян подчеркнул, что он принял приглашение от главы Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.