Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками

Цифровая экосистема МТС и кикшеринг МТС Юрент проанализировали поездки россиян на самокатах в сезоне 2024 года. По общему количеству минут, потраченных пользователями на поездки на электросамокатах с начала сезона, столица Татарстана вошла в десятку лидеров.

Первые места в рейтинге ожидаемо делят Московский регион и Санкт-Петербург, на третьей позиции –Екатеринбург. Помимо Казани, в десятку городов по общей продолжительности всех поездок вошли также Адлер, Нижний Новгород, Краснодар, Ставрополь, Самара и Калининград.

В среднем, количество поездок в Казани за летние месяцы выросло в 2,5 раза по отношению к прошлому году. Средняя продолжительность поездки составила 12 минут. Общее количество поездок на платформе МТС Юрент с января по август выросло на 50% по отношению к аналогичному периоду 2023 года — до более 70 млн поездок. Пик активности пользователей пришелся на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Это связано с тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой.