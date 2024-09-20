В Казани с 10 по 16 ноября пройдет «Универвидение»
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Сейчас в стране начался XIII Национальный музыкальный проект «Универвидение». Вокалисты получат возможность побороться за звание лучшего голоса студенчества в РФ.
Финал пройдет в региональной столице Татарстана в период с 10 по 16 ноября.
Победитель сможет выступить на фестивале «Российская студенческая весна» в следующем году.
Участвовать в мероприятии могут студенты вузов и ссузов от 18 до 35 лет. Для этого следует подать заявку до 14 октября 2024 года (понедельник).
Организаторы - союз молодежи, Министерство по делам молодежи РТ и Казанский энергоуниверситет.
Ранее мы писали о том, что студентов Казанского национального исследовательского технического университета выселяют из общежитий. Причина - проведение саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года.
Где именно будут проживать ученики — неизвестно.
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