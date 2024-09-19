В Казани врачи удалили женщине 16 миоматозных узлов

В Казани медики провели операцию женщине из Набережных Челнов, у которой миомы. Об этом рассказали в больнице.

По словам экспертов, 41-летняя татарстанка обратилась к ним из-за того, что она никак не могла забеременеть. Другие медики предлагали ей убрать опухоли с маткой, вот только она отказалась, потому что хочет родить.

За 2 часа врачи удалили женщине 16 узлов. К счастью, в настоящее время местная жительница проходит восстановление. Теперь сотрудники больницы ждут ее уже беременной и здоровой.

Ранее мы писали о том, что татарстанский боец не получал выплаты за участие в зоне специальной военной операции из-за долгов по кредиту.

Мужчина неоднократно обращался к судебным приставам, чтобы остановить исполнительные производства, но ничего не изменилось. После этого военнослужащий обратился к сотрудникам прокуратуры.