В Казани врачи удалили женщине 16 миоматозных узлов
Телеграм-канал «Наша РКБ»
В Казани медики провели операцию женщине из Набережных Челнов, у которой миомы. Об этом рассказали в больнице.
По словам экспертов, 41-летняя татарстанка обратилась к ним из-за того, что она никак не могла забеременеть. Другие медики предлагали ей убрать опухоли с маткой, вот только она отказалась, потому что хочет родить.
За 2 часа врачи удалили женщине 16 узлов. К счастью, в настоящее время местная жительница проходит восстановление. Теперь сотрудники больницы ждут ее уже беременной и здоровой.
Ранее мы писали о том, что татарстанский боец не получал выплаты за участие в зоне специальной военной операции из-за долгов по кредиту.
Мужчина неоднократно обращался к судебным приставам, чтобы остановить исполнительные производства, но ничего не изменилось. После этого военнослужащий обратился к сотрудникам прокуратуры.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань