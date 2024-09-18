ФСБ показала видео обысков в женской исламистской ячейке в Казани

В РТ сотрудники полиции раскрыли женское общество международной террористической группы. Федеральная служба безопасности показала процесс обысков, в ходе которых и были задержаны женщины. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах можно увидеть, как правоохранители заходят в квартиру и начинают обыски. В специальной службе рассказали, что у дам обнаружили запрещенную в РФ различную экстремистскую литературу, средства связи, разные носители сведений и т.д..

Ранее мы писали о том, что 38-летняя Л. Садыкова, 37-летняя Р. Ваисова, 37-летняя А. Хайруллина и 25-летняя А. Валиахметова подозреваются в том, что они принимали участие в запрещённой в РФ террористичекой группе Хизб ут-Тахрир аль Ислами*.

Организатором, по предаварительным данным, может быть именно Альбина Валиахметова.

* — террористическая организация, которая запрещена на территории России.